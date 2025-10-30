Захарова дала совет Каллас

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас заняться "домашними делами" и "протереть пыль" в ЕС, а не брать на себя роль по сбережению международного правового порядка.

"Мы предложили бы ей [Каллас] больше заботиться об обеспечении правопорядка и прав человека на пространстве самого Евросоюза, где в этой области далеко не все так гладко", - сказала дипломат на брифинге.

Захарова рекомендовала познакомиться с докладами внешнеполитических ведомств России и Беларуси о ситуации с правами человека в отдельных странах и другими материалами.

"Вот пусть читает документы о состоянии дел в Европейском союзе, вот там она действительно может хозяйничать, наводить порядок, призывать какие хочет трибуналы, коль скоро ей позволят страны - члены Европейского союза, наводить правопорядки. Можно начать с того, чтобы протереть пыль где-нибудь в Европейском союзе, что-то такое, похозяйничать там", - посоветовала официальный представитель МИД РФ.

По ее мнению, Каллас, "как дела приведет в порядок, может заняться чем-нибудь еще, но вначале пусть займется домашними делами".

Наступление на международный правовой порядок

Захарова согласилась со словами Каллас о "масштабном наступлении на международный правовой порядок, права человека, согласованные на международном уровне нормы и институты, которые были созданы для их обеспечения", однако заметила, что верховный представитель Евросоюза "направление наступления перепутала".

"Глава евродипломатии упустила одну важную деталь: инициатором данного наступления является непосредственно Брюссель, его сателлиты, ведь именно члены Европейского союза бросают вызов международному правопорядку своим стремлением к мировому господству, гегемонизму в обход общепризнанных принципов и норм международного права", - указала российский дипломат.

Для примера она привела организацию цветных революций и "майданов" на Украине и в других странах.

"И теперь они будут рассказывать, что кто-то нарушает международное право? Пусть почитают Устав ООН, там все написано, что можно делать, а что нельзя. Они увидят, как много того, что нельзя делать, они совершили", - указала Захарова.

На ее взгляд, "довольно странно слышать о защите международного правопорядка и прав человека от Каллас, которая большую часть своей энергии тратит на придумывание разного рода противоправных схем по, например, изъятию суверенных российских активов, проталкивание все новых пакетов незаконных антироссийских санкций и, конечно, оголтелую русофобскую националистическую риторику".

Каллас заявила о непредсказуемости США после прихода Трампа

"На самом деле, еврочиновнице нет никакого дела ни до норм международного права, ни до прав тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, миллионов людей на европейском континенте, на евразийском континенте и вообще наплевать на права человека", - уверена официальный представитель МИД РФ.

Захарова также задалась вопросом, "кто уполномочил Каллас на защиту международного правопорядка, она сама себя назначила?"