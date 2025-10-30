Захарова: Швеция спонсирует террористов в лице Зеленского и киевского режима

Власти Швеции своими поставками открыто спонсируют террористическую ячейку в лице Владимира Зеленского, участвуют в убийствах мирных жителей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат привела информацию о том, что Швеция договорилась поставить Украине около 100-150 истребителей Jas Gripen E в течение 10-15 лет, потратив на это около $10 млрд. При этом поставки планируется осуществить, как пояснил министр обороны Швеции Пол Йонсон, за счет использования российских замороженных активов.
По словам официального представителя МИД РФ, "прекрасно понимающая неминуемость краха киевского режима шведская правящая верхушка решила выжать последние дивиденды из проекта под названием "Запад закрывает Украину" накануне предстоящих в сентябре 2026 года в этой стране парламентских выборов".
"Заодно, если получится, еще и подзаработать. Как вам такие права человека на Западе? Как вам их забота о детях, мирных жителях? Забыли в одну секунду все, когда увидели сотни миллионов и миллиарды, которые можно вот так прикарманить", - подчеркнула она.
Захарова напомнила, что в годы Второй мировой войны семья шведских военно-промышленных магнатов Валленбергов не стеснялась наживаться на поставках стратегической продукции "из формально только нейтральной Швеции" в нацистскую Германию.
"Забыли шведы об этом? Нет уж, давайте тогда вспоминать, раз вы делаете то, что делали 85 лет назад. Нынешнее поколение Валленбергов собирается извлечь выгоду из украинского кризиса и мечтает поучаствовать в дележе заблокированных европейцами суверенных российских активов", - заключила она.