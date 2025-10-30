Захарова: Швеция спонсирует террористов в лице Зеленского и киевского режима

Власти Швеции своими поставками открыто спонсируют террористическую ячейку в лице Владимира Зеленского, участвуют в убийствах мирных жителей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат привела информацию о том, что Швеция договорилась поставить Украине около 100-150 истребителей Jas Gripen E в течение 10-15 лет, потратив на это около $10 млрд. При этом поставки планируется осуществить, как пояснил министр обороны Швеции Пол Йонсон, за счет использования российских замороженных активов.

"Как это называется? Это называется просто: шведский бизнес поддерживает неонацизм. Мало того - Швеция официально участвует в финансировании террористической ячейки и убийствах мирных жителей", - сказала Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, "прекрасно понимающая неминуемость краха киевского режима шведская правящая верхушка решила выжать последние дивиденды из проекта под названием "Запад закрывает Украину" накануне предстоящих в сентябре 2026 года в этой стране парламентских выборов".

"Заодно, если получится, еще и подзаработать. Как вам такие права человека на Западе? Как вам их забота о детях, мирных жителях? Забыли в одну секунду все, когда увидели сотни миллионов и миллиарды, которые можно вот так прикарманить", - подчеркнула она.

Захарова напомнила, что в годы Второй мировой войны семья шведских военно-промышленных магнатов Валленбергов не стеснялась наживаться на поставках стратегической продукции "из формально только нейтральной Швеции" в нацистскую Германию.