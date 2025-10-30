Захарова связала планы ЕС по Украине с дырявыми бюджетами

Планы Европейского союза (ЕС) по помощи Украине за счет замороженных активов России связаны с исчерпанием собственных ресурсов.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В своих дырявых бюджетах у них ничего не осталось. Однако договориться о легализации воровства не получается», — подчеркнула Захарова.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, эксперты также обращают внимание на связь между планами ЕС и иссякающими ресурсами объединения. Захарова добавила, что западные СМИ признают, что поддержка Украины со стороны Евросоюза «становится все более хрупкой».

Ранее стало известно, что встреча послов ЕС по вопросу использования российских замороженных активов в пользу Украины не принесла результатов.