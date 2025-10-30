Захарова прокомментировала заколачивание памятника Пушкину в Одессе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заколачивание досками памятника великому русскому поэту и писателю Александру Пушкину в Одессе.
Ее слова на брифинге передает корреспондент «Ленты.ру».
Она добавила, что ведомство будет информировать ответственных чиновников о бесчинствах над памятниками.
Ранее издание «Страна.ua» разместило ролик, на котором видно, как рабочие коммунальной службы готовят деревянные доски и располагают их рядом с монументом.