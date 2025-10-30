В Госдуме прокомментировали заявления о ядерных испытаниях в США

Возможное возобновление США ядерных испытаний приведет к хаосу в сфере стратегической стабильности.

© Газета.Ru

Об этом в Telegram написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Если Пентагон возобновит испытания на американских полигонах, прерванные в 1992 году, это запустит цепную ответную реакцию и, в конечном итоге, приведет к хаосу в сфере стратегической стабильности», — написал он.

До этого президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что слова Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия актуализирует задачи новых мирных инициатив.