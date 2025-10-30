В Совфеде заявили, что Китай не поможет Трампу повлиять на Россию

Сенатор Алексей Пушков в публикации в своем официальном телеграм-канале высказал мнение, что Китай не поможет президенту США Дональду Трампу повлиять на Россию в украинском вопросе.

По словам Пушкова, американскому лидеру вряд ли удалось добиться того, чтобы председатель КНР Си Цзиньпин помог ему повлиять на Россию, как он рассчитывал. Сенатор обратил внимание на то, что накануне саммита в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что давление и угрозы не дадут результата.

Как заметил Пушков, саммит лидеров США и КНР может обозначить легкую разрядку в отношениях двух стран при том, что и Вашингтон, и Пекин намерены твердо отстаивать свои интересы.

Сенатор добавил, что Трамп не случайно, оценив встречу на «12 из 10», охарактеризовал председателя КНР как «жесткого переговорщика».