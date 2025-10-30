Володин: Западу придется "с поклоном идти" к Путину из-за "Посейдона"

Запад должен готовиться "с поклоном идти" к президенту и верховному главнокомандующему РФ Владимиру Путину, чтобы Россия не использовала подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой.

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.