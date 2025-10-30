В России отреагировали на взрывы на НПЗ в Европе

Инциденты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Североатлантического альянса (НАТО) — шантаж тех стран, которые закупают российские энергоресурсы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Это угроза и шантаж. Хотят повлиять на те страны и предприятия, которые ведут какие-то отношения и работают с российскими энергоресурсами», — сказал Чепа, отметив, что расследование этих инцидентов — прерогатива соответствующих структур.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя инциденты на НПЗ, заявил, что венгерские власти рассматривают несколько версий случившегося на заводах стран НАТО, включая то, что они могли быть вызваны внешним вмешательством.

«Расследование идет полным ходом. Мы до сих пор не знаем, был ли это несчастный случай, неисправность или нападение извне», — писал политик.

20 октября произошел взрыв на предприятии Petrotel-Lukoil в Плоешти, которое находится на юге Румынии. В ночь на 21 октября в Венгрии вспыхнул пожар на крупнейшем в стране НПЗ, принадлежащем компании MOL.

После этого, 22 октября, на НПЗ в Братиславе, который занимается переработкой нефти, поставляемой из России по трубопроводу «Дружба», произошел пожар.