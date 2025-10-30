В Кремле заявили об отсутствии прогресса с США по одному вопросу

От США не поступало предложений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), в связи с чем в этой области не наблюдается прогресса.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока никаких субстантивных или предложений со стороны Вашингтона нет. И здесь пока о каком-то продвижении, к сожалению, говорить не приходится», — отметил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос, связывался ли Вашингтон с Москвой по предложению президента России Владимира Путина о ДСНВ после испытаний ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».