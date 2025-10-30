В Кремле высказались о якобы зашедшем в тупик диалоге с США

Изменившаяся риторика лидеров России и США, апелляция к ядерным вооружениям не означает, что диалог между странами зашел в тупик.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Нет, [изменение риторики в отношениях России и США] не означает [что начавшийся диалог зашел в тупик, и только апелляция к ядерному оружию сможет активизировать контакты]», — сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия «на равноправной основе». Такое заявление он сделал после сообщения президента РФ Владимира Путина о проведении финальных испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой. Ранее Путин также говорил об успешном испытании ракеты «Буревестник».