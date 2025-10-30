Глава крымского парламента оценил заявление Зеленского о перемирии

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал уловкой заявление Владимира Зеленского о готовности к перемирию.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Зеленский идёт на очередную уловку. Ему нужно короткое перемирие, чтобы вывести из окружения войска, провести мобилизацию, собрать с Европы ракеты и самолёты, деньги, а потом обвинить нас в нарушениях мира и возобновить атаки», — сказал Константинов.

По его словам, без гарантий со стороны Украины перемирие бессмысленно. Константинов считает, что Зеленскому не нужен настоящий мир.

Ранее Зеленский заявил о готовности к перемирию только по текущей линии фронта без вывода войск.