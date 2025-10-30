Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что обращение первой леди США Мелании Трамп к президенту России Владимиру Путину способствовало воссоединению семей.

"Первая леди США Мелания Трамп, обратившаяся к президенту России [Владимиру Путину] с просьбой отнестись со всем вниманием к судьбе несовершеннолетних в зоне конфликта, выразила признательность за готовность российской стороны предоставить объективную и детальную информацию", - говорится в распространенном посольством России в США заявлении главы диппредставительства. Благодаря такому взаимодействию, указал Дарчиев, "семь детей оперативно воссоединились с родными на Украине и одна девочка вернулась в Россию".

По его словам, российская сторона "неоднократно давала подробные разъяснения о судьбе детей, оказавшихся в зоне боевых действий, помогая воссоединению семей и настойчиво предлагая украинским властям передать конкретные списки, а не заниматься тиражированием фейков о 20 тыс. "украденных" малолетних граждан Украины, подвергающихся "насильственной русификации".