«Надо отправить психиатров»: в Госдуме жестко высказались о политиках ЕС

Европейским политикам требуется помощь психиатров. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий отметил, что США «еще достойно» переносят тот факт, что Россия обгоняет их в гонке вооружений. В Европе же «все совсем плохо».

«Надо отправить им наших психиатров, потому что местные явно не справляются с таким наплывом сумасшедших политиков. Министр обороны Бельгии сошел с ума, собирается стирать Москву с лица Земли. Видимо, в Европе поняли, что США им не помощник, а у самих сил нет», — заявил Колесник.

Он добавил, что коллеги президента США Дональда Трампа в Европе потеряли свою хватку и им пора уходить на пенсию, поскольку над ними смеется уже весь мир. В пример он привел премьер-министра Польши Дональда Туска, отметив, что поведение политика вызывает ужас.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что не боится нападения России на НАТО, поскольку после этого западные страны «сровняют Москву с землей». Посольство РФ в стране осудило угрозы, назвав такое поведение ненормальным и безответственным.