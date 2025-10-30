Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в Красноармейск, Димитров, Купянск. Об этом пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В министерстве пояснили, что доступ будет предоставлен тем сотрудникам СМИ, которые обратятся к командованию ВСУ с просьбой разрешить посещение районов блокирования украинских войск.

«Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах», — пояснили в пресс-службе.

В Минобороны заметили, что ведомство готово также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих.