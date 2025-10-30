Скрывший ВНЖ Евросоюза депутат покинул думу ХМАО

Депутат думы ХМАО Алексей Андреев, обвинительный приговор которого о сокрытии вида на жительства Италии вступил в силу, сложил мандат.

На заседании окружного парламента он попрощался с коллегами-депутатами, выступив с речью.

«Комиссия по этике приняла решение о сложении полномочий депутата Андреева из-за вступления в силу обвинительного приговора. На заседании думы 26 депутатов поддержали это решение и проголосовали за отставку, 12 отказались голосовать», — отмечает парламентский корреспондент URA.RU.

Андреев начал выступление с автобиографии. Он родился в Москве, но побывал на студенческой стройке в Когалыме, и поэтому решил вернуться в Югру и развивать регион. Дорожные кампании, основанные им, (крупнейшая — «Автобан», пост гендиректора которой экс-депутат покинул, когда в суде началось рассмотрение его уголовного дела), внесли весомый вклад в развитие округа. Также Андреев упомянул о фондах помощи и своей общественной приемной, партийных и общественных проектах.