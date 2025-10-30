Галузин обсудил со спецпредставителем КНР вопросы урегулирования на Украине
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и спецпосланник правительства Китайской Народной Республики (КНР) по делам Евразии Сунь Линьцзян обсудили вопросы урегулирования кризиса вокруг Украины.
Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы обсуждалась ситуация на постсоветском пространстве, включая урегулирование кризиса вокруг Украины, а также ключевые аспекты взаимодействия между Россией и Китаем в Евразии", - указали в министерстве.