За принуждение к празднованию Хеллоуина в России предложили наказывать

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал в беседе с RT ввести ответственность за принуждение к празднованию Хеллоуина.

«Нельзя допускать, когда администрация того или иного заведения в волюнтаристском западопоклонческом угаре навязывает посетителям и сотрудникам соблюдать тематичность Хэллоуина. Эти тыквы, вампиры, клыки и оборотни… Это не декорации к фильму «Сумерки»», а нечто более серьёзное», — считает собеседник RT.

По его мнению, ответственность должны нести официальные лица, которые принуждают людей и, в особенности, детей, праздновать Хеллоуин.

«Это религиозный языческий праздник. Он нам не просто чужд, он вреден. Санкция для таких устроителей, в первую очередь, должна быть финансовой, а, во вторую, организационной — вплоть до отзыва лицензий на деятельность. Про образовательные государственные учреждения я вообще молчу. Там чертовщины быть не должно!», — заключил депутат.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил школьникам отмечать традиционный фестиваль урожая вместо Хеллоуина.