Слуцкий высказался о возобновлении парламентского диалога с США

Слуцкий допустил возобновление парламентского диалога с США
Парламентский диалог между Россией и США может быть возобновлен в ближайшее время.
Об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
"Давайте не будем обижать наших партнеров по стратегическому диалогу, который, уверен, в ближайшее время будет продолжен. И будем работать в том числе в плоскости родной для нас с коллегами парламентской дипломатии. Диалог в этой плоскости вполне в ближайшее время может быть возобновлен", - сказал Слуцкий.