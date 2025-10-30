Политолог пояснил, чего США хотят добиться от Китая

США и Китай, несмотря на противоречия, понимают степень экономической зависимости друг от друга, сказал в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина ничего сенсационного не случилось. Двум странам есть, что терять, поэтому никаких конфликтов быть и не могло», — поделился он.

Блохин напомнил, что товарооборот между США и Китаем составляет порядка $600 млрд.

«Понятно, что разрыв этой экономической взаимозависимости приведёт к ущербу для сторон. Страны взяли курс на разрыв, но он не будет быстрым. Все понимают угрозу из-за возможных резких действий», — отметил он.

По мнению эксперта, у Вашингтона есть несколько ключевых целей в отношениях с Пекином.

«США сейчас торгуют с Китаем себе в убыток — порядка минус $300 млрд. Конечно, они хотят, чтобы эта торговля приносила выгоду, и им надо сократить торговый баланс. Во-вторых, нужно изменить ситуацию с редкоземельными металлами. Китай сегодня главная страна по контролю над данными ресурсами», — подчеркнул он.

И самая главная проблема США в том, что Пекин сегодня претендует на мировое господство, добавил специалист.

«Если Китай не сдерживать, ни о какой американской гегемонии не может быть и речи. В том числе они хотят обрубить присутствие Китая в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Это тоже элемент сдерживания», — подытожил он.

Ранее Трамп заявил, что в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином стороны достигли договорённостей по многим важным вопросам.