Нарышкин рассказал о роли малых городов России

Малые города России являются хранителями традиционных духовно-нравственных ценностей, очагами бытовой народной культуры.

Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Образ провинциального города принципиально значим для сохранения российского самосознания. Малые города выступают хранителями наших традиционных духовно-нравственных ценностей, очагами бытовой и, я бы сказал, глубинной народной культуры", - сказал он в ходе круглого стола, посвященного сохранению историко-культурного наследия малых городов России.

Музеи под открытым небом

Нарышкин отметил, что к малым относятся города с численностью населения до 50 тыс. человек. "В России насчитывается порядка 800 подобных населенных пунктов, где проживает свыше 23 млн человек", - добавил председатель РИО.

По его словам, Россия испокон веков прирастала малыми городами, которые всегда служили центрами культуры, торговли и ремесел.

"Часть из них была построена еще во времена Древней Руси, другие возникли в ходе освоения бескрайних просторов Сибири и Дальнего Востока. Некоторые города, построенные как укрепления так называемых "засечных черт", выполняли оборонительную функцию, защищали приграничные территории Российского государства от набегов извне", - отметил Нарышкин.

Председатель РИО обратил внимание на то, что в отличие от быстрорастущих мегаполисов, многие малые города по сей день сохраняют свою историческую застройку, выступая своего рода "музеями под открытым небом".

"Сбережение их богатейшего архитектурного наследия - тема для отдельного большого разговора", - отметил он.

По словам Нарышкина, помимо архитектуры, славу российских малых городов составляют традиционные ремесла.