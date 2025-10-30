Путин поприветствовал участников форума "Национальная система квалификаций России"

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам одиннадцатого Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России", отметив необходимость повышения уровня образования и переподготовки в стране.

"За прошедшее время национальная система квалификаций уверенно прошла этап становления, законодательного и организационного укрепления и с этого года реализуется в рамках нацпроекта "Кадры". <...> Важно и дальше повышать уровень образования, переподготовки, адаптации специалистов, объединять усилия работодателей и государственных структур для формирования современного, конкурентоспособного рынка труда, востребованных кадровых ресурсов будущего", - говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что мероприятие традиционно объединило представителей органов власти, работодателей и профсоюзов, общественных и образовательных организаций.

"Такой прямой, открытый диалог важен для всестороннего обсуждения ключевых вопросов, связанных с наращиванием кадрового потенциала отечественной экономики, а значит, с перспективами развития нашей страны", - добавил президент.

Он заметил, что независимую оценку своих профессиональных качеств уже получили порядка 600 тыс. граждан. Кроме того, в некоторых видах деятельности эта процедура даже стала обязательным условием для допуска к работе.

Президент выразил убежденность, что выдвинутые на встрече предложения и рекомендации поспособствуют решению этих значимых социально-экономических задач. Путин пожелал участникам форума плодотворных дискуссий и всего самого доброго.