В России может появиться еще один выходной

Группа депутатов фракции КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается сделать нерабочим праздничным днем 7 ноября - День Великой Октябрьской революции. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью 112 Трудового кодекса РФ, расширив перечень нерабочих праздничных дней. Предлагается включить в данный перечень 7 ноября - День Великой Октябрьской революции.

Как отмечается в пояснительной записке, 7 ноября является значимой датой в истории России, на протяжении десятилетий указанный день отмечался как главный государственный праздник. Авторы проекта добавили, что 7 ноября неразрывно связано с событиями 1918 года, "когда молодая Советская Россия была вынуждена отражать масштабную интервенцию стран Антанты".

Принятие законопроекта будет способствовать повышению осведомленности граждан о ключевых событиях XX века, а сам законопроект получит широкую общественную поддержку, ввиду особого отношения миллионов граждан к дате 7 ноября.