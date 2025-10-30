В МИД РФ назвали главное достижение саммита АТЭС

Замглавы МИД Александр Панкин назвал признание института семьи и всех видов источников энергии возможными главными итогами нынешнего саммита АТЭС.

По его словам, признание значимости всех источников энергии, включая особую роль природного газа, а также подчеркивание роли института семьи могут стать главным результатом саммита АТЭС текущего года, передает РИА «Новости».

Панкин заявил : «Весомым достижением этого года может стать признание важности всех источников энергии и особой роли природного газа, а также института семьи как целого актива общества».

