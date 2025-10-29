Медведев ответил на идею испытать российский «Посейдон» в Бельгии

Страна вроде Бельгии может исчезнуть, если против нее испытать подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. Так на комментарий в X об испытании «Посейдона» ответил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Один из пользователей соцсети отреагировал на новость об успехе запуска «Посейдона». Он выразил мнение, что аппарату нужно больше испытаний и предложил в качестве полигона использовать Бельгию.

«Тогда Бельгия исчезнет», — ответил на его комментарий Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что «Посейдон» может рассматриваться как оружие Судного дня.