Медведев назвал "Посейдон" оружием судного дня
Безэкипажный подводный аппарат «Посейдон» может рассматриваться как оружие Судного дня, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.
Политик поздравил всех «друзей России »с окончанием испытаний аппарата с ядерной энергетической установкой.
«Посейдон» может в полном смысле рассматриваться как оружие Судного дня», — отметил Медведев.
В России объяснили решение раскрыть информацию о «Посейдоне», «Буревестнике» и «Сармате»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, в свою очередь, что вооружения вроде «Посейдона» испытывают в соответствии с международными правилами.
Ранее британская газета Express сообщила, что заявление президента России Владимира Путина об испытаниях торпеды, способной преодолевать на большой глубине значительные расстояния, встревожило западные страны.