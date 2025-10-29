В МИД прокомментировали угрозы Бельгии «стереть Москву с карты мира»

Страны Западной Европы «наслаждаются атмосферой военного психоза», готовясь к военному конфликту с Россией. Об этом заявил РБК заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя угрозы министра обороны Бельгии Тео Франкена «стереть Москву с карты мира».

«Это заявление министра обороны Бельгии можно расценивать как только риторику. (...) Вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать», — отметил замглавы МИД.

Грушко ответил, что европейские дипломаты поняли сигнал президента России Владимира Путина, объявившего об испытаниях ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». По его словам, российская сторона тем самым продемонстрировала готовность надежно обеспечить интересы собственной безопасности.

Ранее посольство России в Бельгии назвало угрозы Франкена ненормальными и безответственными. В диппредставительстве отметили, что именно такие политики-ястребы, а не Россия, представляют угрозу для будущего Европы и способны ввергнуть ее в новую войну.