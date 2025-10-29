В России объяснили решение раскрыть информацию о «Посейдоне», «Буревестнике» и «Сармате»

Раскрытие информации о беспилотном подводном аппарате с ядерной энергоустановкой «Посейдон», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и межконтинентальной баллистической ракете (МБР) РС-28 «Сармат» означает усиление боеготовности страны, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это означает усиление боеготовности страны, а особенно в современных реалиях. "Посейдон" — это подводный беспилотник, который может лежать как мина. "Сармат" уже достаточно давно [известен]. "Буревестник", "Орешник" могут нести как обычный, так и ядерный заряд. То есть страна готова вести боевые действия с теми, кто на нее посягнет в любом формате», — объяснил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка сообщил, что новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 «Сармат» в скором времени встанет на боевое дежурство. Отмечается, что «Сармат» может нанести удар по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли, обходя средства противоракетной обороны.

Также Путин сообщил, что во вторник, 28 октября, в России провели испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». По его словам, проверка возможностей «Посейдона» — это огромный успех.

26 октября российский лидер также рассказал, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно завершены. Путин подчеркнул, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире». По словам главы государства, все ключевые задачи испытаний выполнены.