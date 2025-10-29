В Крыму ответили на слова Такера Карлсона о статусе полуострова

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков ответил на слова американского журналиста Такера Карлсона о статусе Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Цекова, точка зрения Карлсона является «объективной», а сам журналист относится к «профессионалам мирового уровня». При этом Цеков также считает, что такую же точку зрения со временем начнут разделять все западные спикеры.

«Он понимает все обстоятельства и несправедливость нахождения Крыма в составе Украины, а также стремление крымчан вернуться обратно домой в Россию. <...> Крым возродился после возвращения в состав России и все больше и больше набирает силу. Уверен, что рано или поздно пелена с глаз населения западных стран спадет, и они узнают всю правду о Крыме, а не только ложь и мифы, которые плодят их пропагандисты и горе-политики», — заявил он.

Ранее Карлсон заявил, что западные политики «притворяются, что Крым украинский».