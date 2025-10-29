Песков прокомментировал антироссийские заявления Прибалтики и Польши

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал антироссийские заявления стран Прибалтики и Польши. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, Россия и Белоруссия в ближайшее время «не смогут ощутить себя в безопасности» на фоне подобных заявлений. Как заявил пресс-секретарь, для этого нужно всего лишь послушать заявления от лидеров стран Европы в сторону Москвы и Минска.

Песков отреагировал на заявления из Европы по «Орешнику»

«Я не думаю, что и мы, и наши друзья из Белоруссии, наши союзники в Белоруссии, могут вот буквально завтра ощутить себя в полной безопасности. Для этого достаточно один день послушать заявления, которые идут из столиц Прибалтики, из Польши, из Парижа, из Лондона, и тогда все становится ясным», — заявил он.

Ранее в МИД России заявили о разведдеятельности НАТО на Балтике и в Черном море.