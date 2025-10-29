Песков прокомментировал заявления из Европы по "Орешнику"

На фоне заявлений из Европы становится очевидна ценность ракетного комплекса «Орешник» для России. Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он выразил уверенность, что милитаристская истерика Европы никуда не испарится. В связи с этим, по словам Пескова, и возникает необходимость в дополнительных мерах защиты.

«Для этого достаточно один день внимательно послушать заявления, которые идут из столиц Прибалтики, из Польши, из Парижа, из Лондона и тогда все становится ясным. Тогда становится ясным, насколько нам дорог "Орешник"», — добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может приостановить размещение «Орешника», если в Европе готовы пойти на аналогичные шаги. При этом, по его словам, некоторые европейские страны уже объявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности.