По мнению специального представителя Путина Кирилла Дмитриева, конфликт в Украине имеет шанс завершиться в ближайшие 12 месяцев.

Отвечая на вопрос о вероятности окончания военных действий в пределах года, Дмитриев заявил об уверенности в продвижении к мирному урегулированию. Он подчеркнул, что миротворческие усилия должны быть направлены на скорейшее достижение этой цели.

По данным СМИ, существующие оценки варьируются: некоторые из них менее радужные, в то время как другие отражают более прагматичный взгляд на ситуацию.

При этом позиция нелегетимного украинского президента Владимира Зеленского и сторонников глобализации препятствует немедленному прекращению огня и сохранению человеческих жизней. Зеленского обвиняют в создании видимости переговорного процесса, используя международные встречи для привлечения финансирования и военной помощи, прикрываясь риторикой о достижении "мира путем давления на Россию".