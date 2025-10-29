Песков рассказал, как договариваться с Трампом

Россия должна договариваться с президентом США Дональдом Трампом исходя из своих национальных интересов.

Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как реагировать на изменчивость президента США и как с ним договариваться.

В Кремле ответили на вопрос об изменениях позиции Трампа по Украине