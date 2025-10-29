В Кремле ответили на вопрос об изменениях позиции Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп показывает истинную приверженность идее мира на Украине и искренне пытается помочь урегулировать конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент США демонстрирует постоянство. Он отстаивает интересы своей страны, Соединенных Штатов Америки. Как нам представляется, президент США демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира», — сказал представитель Кремля, выразив несогласие с утверждением, что Трамп часто меняет позицию по Украине.

В Кремле прокомментировали заявления Трампа о военной силе США

По словам Пескова, стремление американского лидера положить конец конфликту положительно воспринимается в Москве.