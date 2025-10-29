Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что останавливает Вашингтон от принятия решения по отправке крылатых ракет Tomahawk киевскому неонацистскому режиму.

Как заметил парламентарий, в США есть трезвые головы, понимающие к чему может привести эта эскалация. По словам Чепы, она приведет к дополнительным жертвам в силу того, что Россия будет вынуждена изменить стратегию боевых действий и ответить применением другого оружия, что, в свою очередь, сразу же втянет США в этот конфликт на другом витке.

Кроме того, депутат обратил внимание на то, что передача «Томагавков» вооруженным силам Украины (ВСУ) значительно повлияет на уже достигнутые первые шаги в решении украинского конфликта и другие двусторонние вопросы РФ и США.

Собеседник издания указал, что это тоже хорошо понимают в Соединенных Штатах. Чепа добавил, что это уже другой уровень конфликта, организатором которого в первую очередь были США вместе со своими партнерами по НАТО.