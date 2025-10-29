Путин раскрыл, как узнал о своем дяде, ветеране ВОВ
Президент России Владимир Путин рассказал, что недавно узнал подробности боевого пути своего дяди, ветерана Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, глава государства в среду, 29 октября, посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве и встретился с участниками СВО, которые проходят лечение.
«Я вот совсем недавно прочитал про своего дядю, который воевал во время войны. В Приморье был когда, мне губернатор из архива достал», — отметил Путин.
Ранее российский лидер сообщил, что его внучка свободно общается на китайском языке, у нее воспитательница из Пекина.