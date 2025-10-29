Путин раскрыл, как узнал о своем дяде

Президент России Владимир Путин рассказал, что недавно узнал подробности боевого пути своего дяди, ветерана Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава государства в среду, 29 октября, посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве и встретился с участниками СВО, которые проходят лечение.

«Я вот совсем недавно прочитал про своего дядю, который воевал во время войны. В Приморье был когда, мне губернатор из архива достал», — отметил Путин.

Ранее российский лидер сообщил, что его внучка свободно общается на китайском языке, у нее воспитательница из Пекина.