Путин заявил об испытаниях подводного аппарата «Посейдон»

Президент Владимир Путин заявил, что Россия провела испытания подводного безэкипажного катера «Посейдон». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер рассказал об этом во время визита в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка Минобороны РФ. Там он пообещался со служащими 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии Южного военного округа.

По словам главы государства, «Посейдон» оснащен ядерной энергетической установкой, которую удалось успешно запустить — на нем аппарат прошел «определенное количество времени».

«Мощность "Посейдона" значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты "Сармат". Такого в мире нет», — заявил глава государства.

Путин рассказал о безусловных преимуществах ракеты «Буревестник»

Путин также отметил, что «Посейдон» не имеет аналогов в мире по скорости и глубинам движения, а способов его перехвата не существует.