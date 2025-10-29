Путин призвал Киев решить судьбу окруженных бойцов ВСУ

Украинское политическое руководство должно принять решение о дальнейшей судьбе своих военнослужащих, которые оказались в окружении российской армии.

© Администрация президента РФ

Об этом в среду, 29 октября, заявил президент России Владимир Путин.

— В Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении, — передает слова главы государства РИА Новости.

Владимир Путин на встрече с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым объявил об окончании испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». В чем отличительные особенности этого боевого снаряда, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.

Глава государства среди прочего поручил начальнику Генштаба принять все необходимые меры для того, чтобы украинские солдаты могли сдаться в российский плен. Он отметил, что важно минимизировать жертвы.

Сам Герасимов рассказал, что Вооруженные силы России окружили Красноармейск и заняли 70 процентов Волчанска. Кроме того, армия также оттесняет врага на Краснолиманском направлении.

Министр обороны Андрей Белоусов ранее провел инспекцию «Южной» группировки войск, а также проверил работу передового пункта управления и заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения.