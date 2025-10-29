Путин рассказал о ситуации в зоне СВО

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) складывается благоприятно для России.

Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«В целом специальная военная операция складывается благоприятно», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что российские войска идут вперед на всех участках боестолкновений. Путин также отметил, что Россия в зоне СВО на данный момент обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.