Путин рассказал о ситуации в зоне СВО
Ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) складывается благоприятно для России.
Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.
«В целом специальная военная операция складывается благоприятно», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что российские войска идут вперед на всех участках боестолкновений. Путин также отметил, что Россия в зоне СВО на данный момент обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.