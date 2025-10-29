Путин рассказал о безусловных преимуществах ракеты «Буревестник»

Российская ракета «Буревестник» имеет безусловные преимущества перед противником, страна может гордиться достижениями отечественных ученых. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве, передает РИА Новости.

По словам главы государства, преимущества новой российской ракеты в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше. Как добавил Путин, ядерный реактор, который интегрирован в ракету, начинает работать в течение «минут и секунд».

Российский военный эксперт Василий Дандыкин, говоря об отличиях российского комплекса «Орешник» от «Буревестника» отмечал, что первый является оперативно-тактической ракетой, а второй — стратегической, с неограниченной дальностью и временем нахождения в воздухе.

Дандыкин заявил, что «Буревестник» — это уникальная российская крылатая ракета с ядерным двигателем. Он подчеркнул, что она стратегическая и способна преодолевать неограниченные расстояния. В то же время «Орешник» обладает самой большой возможной дальностью.

Американская газета The Wall Street Journal писала, что ракета «Буревестник» может стать козырем России в переговорах по Украине, заявление президента РФ об успешном испытании этого оружия стало предупреждением Западу. Как отмечалось в материале, оружие сможет доставить ядерную боеголовку «на край света», используя уникальную длительность полета.

В России заявили о способности «Буревестника» долететь до любой точки земного шара

WSJ писала, что ракета «сможет оставаться в воздухе практически неограниченное время, прижимаясь к земле или воде и уклоняясь от систем противоракетной обороны».

При этом, отметили журналисты из США, «радиоактивность» «Буревестника» может облегчить его обнаружение.

27 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса — крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем».