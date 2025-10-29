В Кремле прокомментировали заявления Трампа о военной силе США

Главным приоритетом для России остается развитие собственного военно-промышленного комплекса, а не заявление президента США Дональда Трампа о превосходстве американских военных технологий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что для Москвы важнейшим направлением является укрепление внутренних возможностей, а не внешняя риторика.

"Мы обращаем внимание на заявления нашего президента, а не на заявления других государств. Наши усилия направлены на развитие отечественного военного производства, укрепление ВПК. Это для нас в первую очередь", — отметил Песков.

Ранее Дональд Трамп заявил о значительном превосходстве США в области военных технологий, особо выделив разработку ядерных подводных лодок, где Америка, по его мнению, значительно опережает другие страны.