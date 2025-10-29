Песков прокомментировал ситуацию вокруг военных США около Венесуэлы

Оценивая ситуацию вокруг Венесуэлы, Россия считатет, что происходящее должно соответствовать нормам международного права. Об этом в среду, 29 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, какие действия предпримет Москва в случае начала военной операции США против Венесуэлы и рассматривается ли эта проблема в Кремле.

— Нет, эта проблема никак не обсуждалась, она не фигурировала на повестке дня. Венесуэла — это суверенное государство. Исходим из того, что все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно соответствовать духу и букве международного права, — цитирует Пескова РБК.

24 октября американский лидер Дональд Трамп аявил, что Вооруженные силы США в скором времени могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке, в частности в Венесуэле. До этого глава Белого дома предупреждал, что лица, занимающиеся ввозом наркотиков в страну, будут «убиты».

25 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро публично обратился к лидеру США с призывом отказаться от военных действий против его страны.