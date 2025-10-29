Песков ответил на вопрос о продлении срока задержания россиян в Баку

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Душанбе поднимал все актуальные вопросы, включая задержание россиян в Баку. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Сейчас идет кропотливая работа, и президент поднимал все эти вопросы столь чувствительные <...> Мы продолжаем наш диалог», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о продлении судом в Баку срока задержания россиян на три месяца.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона высоко оценивает результаты состоявшегося саммита двух лидеров. По словам Пескова, встреча была важной для того, чтобы перевернуть «ту самую страницу» в двусторонних отношениях.

Год турбулентности: как менялись отношения России и Азербайджана

25 октября из-под стражи был освобожден шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов, арестованный в Баку в июле. Ранее в РФ уже прибыл его коллега, глава редакции Игорь Картавых, которого отправили под арест вместе с Белоусовым. Картавых был освобожден 10 октября — практически сразу после встречи российского и азербайджанского президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Как сообщали СМИ, решение об этом было принято накануне переговоров.