Песков высказался о ситуации вокруг военных США около Венесуэлы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о ситуации по поводу концентрации американских войск в Карибском бассейне возле побережья Венесуэлы.

«Венесуэла — это суверенное государство, и в любом случае мы исходим из того, что всё, что происходит вокруг Венесуэлы, должно происходить в соответствии с духом и буквой международного права», — заявил он.

24 октября глава Пентагона Пит Хегсет отдал приказ направить авианосную группу во главе с авианосцем Gerald Ford в Центральную и Южную Америку для борьбы с наркотрафиком и преступностью.

До этого в США заявили об ударе по лодке наркоторговцев в Карибском море.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро обратился к президенту США Дональду Трампу на английском языке с призывом отказаться от военных действий против Каракаса.