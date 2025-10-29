Песков ответил на слова Трампа о превосходстве США по ядерным подлодкам

Для России главное обращать внимание на заявления президента РФ Владимира Путина, для нас это главное. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он отреагировал на высказывание президента США Дональда Трампа о превосходстве России по ядерным подводным лодкам. По словам главы Белого дома, США занимают первое место в мире по качеству выпускаемого ими оружия и возможностям. Как он сказал, все остальные страны хотят покупать вооружения у Вашингтона.

«Это глава Соединенных Штатов. У нас в этом плане есть наш президент. Мы, мы в первую очередь обращаем внимание на заявление нашего президента», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что российская сторона занимается своим военным строительством и развитием военно-промышленного комплекса.

26 октября Путин провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в специальной военной операции на Украине. Во время встречи глава государства объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.