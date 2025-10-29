В Кремле поприветствовали одну идею Трампа

Кремль приветствует попытки решить конфликт на Корейском полуострове, в том числе которые предлагает президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы готовы приветствовать любые шаги в этом направлении», — сказал официальный представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал слова Трампа — тот заявил президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну, что будет работать над урегулированием напряженности на полуострове. Он также подчеркнул, что хочет провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.