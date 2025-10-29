В МИД ответили на угрозы Литвы о блокаде Калининграда

Lenta.ruиещё 3

Москва рассчитывает, что Литва не пойдет на блокаду Калининграда и транзита в российский регион через территорию прибалтийской республики.

В МИД ответили на угрозы Литвы о блокаде Калининграда
© Лента.Ru

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Рассчитываем, что литовская сторона все же не пойдет на подобный провокационный шаг», — рассказала дипломат.

Захарова также напомнила об обязательстве Литвы обеспечивать беспрепятственный транзит через свою территорию в Калининград и из него в соответствии с совместными заявлениями России и Европейского союза (ЕС) от 2002 и 2004 годов.

26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград. Поводом для этого стал инцидент с заходом метеозондов в воздушное пространство прибалтийской республики.