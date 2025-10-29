В России высказались о влиянии «Буревестника» на спецоперацию

Крылатая ракета «Буревестник» повлияет на приближение победы России в специальной военной операции (СВО), считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так о влиянии оружия депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«На специальной военной операции это скажется положительно. Пусть ждут, тем более уже в трех котлах они сидят. Они уже решили, что все познали и все умеют. Но индюк тоже думал, что плавал, пока вода не закипела. Я думаю, "Буревестник" повлияет на приближение нашей победы, которая неминуемая», — высказался Колесник.

«Пугающее оружие»: венгерские журналисты рассказали о российском «Буревестнике»

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров описал реакцию по дипломатическим каналам на испытание крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, все притихли.

26 октября президент России Владимир Путин сообщил о проведении решающих испытаний «Буревестника». В связи с этим он поручил подготовить для ракеты всю необходимую инфраструктуру и определить класс, к которому она относится.