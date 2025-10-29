Мирошник высказался о конфликте с Украиной

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что раньше даже не думал, что конфликт с Украиной возможен.

«Больше 11-ти лет назад я не мог представить, что такое может произойти. Не мог», — сказал дипломат.

Тогда, по его словам, казалось, что, как бы ни развивались события, всё равно должен победить инстинкт самосохранения, а все, даже самые рьяные радикальные украинские политики, всё равно постараются найти вариант политического разрешения и никогда не пойдут на такие кровавые действия.

Мирошник: от ударов ВСУ за неделю погибли 19 человек

Мирошник добавил, что люди, проживающие все эти годы в конфликте, верят, что всё скоро закончится.

«Каждый из них верит, что через месяц, к новому году всё закончится. Прислушиваются к каждому слову политиков», — сказал он.

Ранее Мирошник сообщал, что за неделю от атак украинских дронов по российским регионам и прифронтовым территориям пострадали 94 мирных жителя.