Отрекшаяся от православия Поклонская взяла себе неожиданное имя

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая ранее призналась, что не исповедует православие, официально сменила имя. Теперь ее зовут Радведа. Об этом сообщил в своем telegram-канале журналист Сергей Мардан.

Новое имя Поклонской появилось в судебных материалах к иску о защите чести и достоинства, который рассматривается в Гагаринском суде Москвы. Мардан подкрепил информацию копией страницы из материалов дела. Там рядом с прежней фамилией Поклонской указано имя «Радведа».

Поклонская резко сменила имидж

Ранее Наталья Поклонская проявляла интерес к неоязыческим убеждениям. В одном из своих постов она написала о кельтском языческом празднике Ламмас и поздравила российских граждан с праздником Мабон.