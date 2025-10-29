Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев собрался подать в суд на американскую газету The Washington Post. Об этом он написал в соцсети X.

«Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления [цитат в публикации] — так и не исправили», — написал чиновник.

Дмитриев провел встречи с представителями администрации США

Речь идет о публикации от 18 октября. Газета присвоила Дмитриеву цитату: «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех». Глава РФПИ призвал редакцию скорректировать статью, что и было сделано. Однако 28 октября спецпосланник президента сообщил, что днем ранее сотрудница издания вновь использовала некорректные формулировки.

Ранее Дмитриев в интервью американскому телеканалу сообщил, что Москва, Вашингтон и Киев близки к дипломатической договоренности. Он добавил, что Россия хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта.